Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге осудили таксиста, который избил пожилую женщину, задержавшуюся в поликлинике, сообщили 13 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов СПб Таксист Байман Кулиев в суде

Вопиющий случай, как ранее сообщало ИА REGNUM, произошел днем 15 сентября 2021 года. Водитель социального такси, 57-летний Байман Кулиев, ударил, оскорбил и оплевал 70-летнюю пассажирку, которая, по его мнению, очень долго и медленно шла из поликлиники, из-за чего ему пришлось ее дожидаться. Медики зафиксировали у пассажирки сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, ей понадобилась госпитализация.

За женщину заступилась прохожая, которой мужчина поцарапал лицо, ударил в плечо и плюнул в неё. На место были вызваны сотрудники полиции и скорая помощь. Кулиева задержали, а позже предъявили ему обвинение в хулиганстве и нанесении побоев, совершенном из хулиганских побуждений.

О поступке водителя стало известно общественности и правоохранительным органам, которые возбудили уголовное дело по п. а ч.1 ст.213, ст.116 УК РФ (два эпизода).

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком три года, а также взыскал в пользу потерпевшей в счет компенсации морального вреда 150 тыс. рублей», — рассказали в ОПС.