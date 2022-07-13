Джакарта, 13 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в городе Джаяпура, в индонезийской провинции Папуа, сообщает Detik.

Zeml.info Землетрясение

Землетрясение произошло 13 июля в 06:18 по западно-индонезийскому времени.

Эпицентр землетрясения находился в море на расстоянии 8 км от города Джаяпура. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 км.

Напомним, Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трех литосферных плит.