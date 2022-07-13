Магнитогорск, Челябинская область, 13 июля, 2022, 11:45 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области отдыхавшие в одном из детских лагерей подростки избили девочку. Об этом пишут СМИ.

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В соцсетях оказалась опубликована видеозапись экзекуции. В пресс-службе областного главка МВД журналистам сообщили, что она была совершена в июне. Участников нападения уже установили.

Также в главке заверили, что с подростками и их законными представителями «проводится необходимая профилактическая работа».