Лондон, , 11:44 — REGNUM Британский исполнитель Эд Ширан назвал новорожденную дочерь в честь планеты Солнечной системы. Об этом 13 июля пишет Daily Mail, ссылаясь на свой источник.

Эд Ширан Eva Rinaldi

По данным источника, вторую дочь Эда Ширана и Черри Сиборн зовут Юпитер Сиборн Ширан. «Эду и Черри понравилось это имя как с точки зрения его значения, так и с точки зрения его уникальности», — говорит инсайдер издания.

ИА REGNUM напоминает, что у Эда Ширана и Черри Сиборн есть старшая дочь, которая родилась в 2020 году. Пара назвала её Лайрой Антарктикой Сиборн Ширан.

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