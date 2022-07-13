Лондон, 13 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Британский исполнитель Эд Ширан назвал новорожденную дочерь в честь планеты Солнечной системы. Об этом 13 июля пишет Daily Mail, ссылаясь на свой источник.

Eva Rinaldi Эд Ширан

По данным источника, вторую дочь Эда Ширана и Черри Сиборн зовут Юпитер Сиборн Ширан. «Эду и Черри понравилось это имя как с точки зрения его значения, так и с точки зрения его уникальности», — говорит инсайдер издания.

ИА REGNUM напоминает, что у Эда Ширана и Черри Сиборн есть старшая дочь, которая родилась в 2020 году. Пара назвала её Лайрой Антарктикой Сиборн Ширан.