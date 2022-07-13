Екатеринбург, , 11:46 — REGNUM В Свердловской области подвели итоги экзаменационной кампании. В регионе по итогам единого государственного экзамена 109 стобалльников, сообщили журналистам в пресс-службе регионального министерства образования.

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM

Из общего числа стобалльников 54 — выпускники муниципалитетов. По словам начальника отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодёжной политики Свердловской области Татьяны Умновой, результаты ЕГЭ 2022 года подтверждают высокий уровень подготовки выпускников не только в «столичных» школах, но и в школах области.

Отмечается, что трое выпускников школ стали мультибалльниками. Так, выпускник школы Каменска-Уральска получил высший балл по ЕГЭ по русскому языку и физике. Двухстобалльница из Новоуральска смогла сдать на максимальные баллы ЕГЭ по русскому языку и обществознанию.