Барнаул, 13 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Барнауле 20 июля проведут проверку системы оповещения, сообщает телеграм-канал городской мэрии. Сирены будут включены с 10:40 до 10:43 по местному времени, затем начнется проверка региональной и местной систем оповещения населения.

Сирена

Как сообщало ИА REGNUM, очередная комплексная проверка готовности систем оповещения населения регионального и муниципального уровней проводилась в России 6 октября 2021 года.

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