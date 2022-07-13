Кабул, 13 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. Проливные дожди и разрушительные наводнения в нескольких провинциях Афганистана за последнюю неделю привели к жертвам и огромному материальному ущербу. Об этом сообщает газета «8 Собх».

8am. af Последствия наводнения в Афганистане

Согласно информации, предоставленной министерством по борьбе со стихийными бедствиями, в результате наводнений погибли по меньшей мере 63 человека и более 80 получили ранения. Также за последние шесть дней в 12 провинциях были полностью или частично разрушены 12 250 жилых домов.

Кроме того, за минувшую неделю было потеряно более двух тысяч голов домашнего скота и уничтожено около 12 тысяч джерибов сельскохозяйственных угодий и их посевов.

В то же время метеорологический департамент предупредил, что в ближайшие дни в некоторых провинциях прогнозируются осадки и наводнения.