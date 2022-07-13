Сеул, , 11:44 — REGNUM Военные Южной Кореи примут участие в многонациональных командно-штабных учениях по космической безопасности Global Sentinel. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, учения, в которых примут участие 18 стран, пройдут с 25 июля по 3 августа под руководством Космического командования США.

Известно, что учения направлены на развитие сотрудничества в рамках совместных операций по обеспечению осведомлённости о космической обстановке.

«Наши военные планируют участвовать в Global Sentinel, чтобы подготовиться к рискам, связанным с возможными столкновениями и падениями космических аппаратов», — сообщил представитель министерства обороны.