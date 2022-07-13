Екатеринбург, 13 июля, 2022, 11:46 — ИА Регнум. За 12 июля площадь лесных пожаров в Свердловской области увеличилась с шести до 196 гектаров. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны.

Лесной пожар

В регионе действуют три лесных пожара в Асбестовском, Режевском и Серовском городских округах. Огнеборцы проводят локализацию и тушение возгораний при помощи специальной техники: тракторов и пожарных автомобилей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противопожарный режим в области прекратил действовать 2 июня. При этом столбики термометров на Среднем Урале поднимаются до +30 градусов.