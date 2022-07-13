Санкт-Петербург, , 11:51 — REGNUM Новейший корабль противоминной обороны (ПМО) «Петр Ильичев» (проект 12 700), построенный на Средне-Невском судостроительном заводе (входит в состав ОСК), начал переход из Санкт-Петербурга к месту постоянного базирования в Петропавловск-Камчатский, где корабль войдет в состав Тихоокеанского флота. Об этом сообщили 13 июля в пресс-службе АО «СНСЗ».

Корабль ПМО «Петр Ильичев» АО «Средне-Невский судостроительный завод»

Переход на Камчатку будет осуществлен через Северный морской путь и завершится во второй половине сентября. После чего произойдет контрольный выход корабля в море и зачисление его в состав ВМФ России.

Корабль «Петр Ильичев» был заложен в июле 2018 года, став шестым кораблем проекта 12 700 построенным на СНСЗ. Еще четыре аналогичных корабля находятся на предприятии в разной степени готовности.

Корабли данного проекта, разработанного ЦМКБ «Алмаз» (входит в ОСК), предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут находить как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами на борту имеются различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Корабли проекта 12 700 имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии. Такому корпусу не страшна коррозия, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен.

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