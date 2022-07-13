Симферополь, , 11:40 — REGNUM Житель Симферопольского района Республики Крым предстанет перед судом по обвинению в убийстве своей супруги, сообщили 13 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Республики Крым и городу Севастополю.

Следственный комитет Sledcom.ru

Как полагает следствие, между 63-летним обвиняемым и его супругой в новогоднюю ночь произошла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил женщину по голове. Затем, чтобы скрыть преступление, он вывез тело убитой на территорию кладбища, где расчленил и закопал.

После этого он обратился в полицию с заявлением об исчезновении супруги. Правоохранительные органы отрабатывали все версии пропажи женщины, в том числе и насильственное преступление. В итоге следователи получили доказательства, которые изобличали супруга пропавшей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.