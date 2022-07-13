Якутск, , 11:44 — REGNUM Пассажиры севшего на мель в Якутии теплохода «Метеор-235» признаны потерпевшими. Следственное управление СК РФ по республике возбудило и расследует уголовное дело о нарушениях правил безопасности при управлении водным транспортом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Севший на мель теплоход Пресс-служба СУ на транспорте СКР УрФО

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Происшествие с теплоходом повлекло причинение тяжкого вреда здоровья некоторым пассажирам, что является отягчающим обстоятельством. По версии следствия, во время движения судна в тёмное время суток экипаж не контролировал обстановку должным образом. Травмы получили семь человек, в том числе двое пассажирова. Всего на борту находились 15 человек, шесть из них — челны экипажа.

«В настоящее время следователями и криминалистами Восточного МСУТ СК России произведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка на месте постановки на мель речного судна, произведена выемка технической документации, всем пассажирам и членам экипажа судна назначены судебно-медицинские экспертизы, пассажиры признаны потерпевшими, по материалам уголовного дела назначена технико-судоводительская экспертиза, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в следственном комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход сел на мель на середине реки Лена в 03:30 по местному времени, в трёх километрах от села Графский Берег в Намском районе Якутии. Судно выполняло заказной рейс Лямпушка (Кобяйский район) — город Якутск.