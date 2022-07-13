Липецк, 13 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, гвардии-ефрейтор Антон Берсенёв. Об этом сообщил глава администрации Лебедянского района Роман Ченцов.

Телеграм-канал Романа Ченцова В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Липецкой области, гвардии-ефрейтор Антон Берсенёв

«Гвардии-ефрейтор Антон Алексеевич Берсенёв, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб 2 июля в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

Указом Президента Российской Федерации гвардии-ефрейтор Антон Алексеевич Берсенёв награжден орденом Мужества (посмертно)», — написал глава района в своём телеграм-канале.

Похороны Антона Берсенёва прошли 12 июля.