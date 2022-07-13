Чита, 13 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Новый мост взамен разрушенного паводками в Чернышевском районе построят в сентябре, сообщает 13 июля пресс-служба правительства Забайкалья. Глава региона Александр Осипов осмотрел строящийся технологический мост через реку Алеур в Чернышевском районе, который был разрушен летними паводками 2021 года.

Правительство Иркутской области Новый мост взамен разрушенного паводками в Чернышевском районе

Стоимость работ составляет 11,6 миллиона рублей. Новый мост должен быть сдан в эксплуатацию 1 сентября. По словам подрядчика, рабочие укладываются в положенные сроки.

Как сообщил глава Чернышевского района Виктор Наделяев, после возведения технологического моста планируется начать проектирование основного железобетонного моста с двухполосным движением. Глава региона поддержал просьбу и поручил найти финансирование для этих целей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае, где практически ежегодно происходят масштабные наводнения, потратят несколько миллиардов рублей на защиту региона от стихии.

На дополнительные средства от Росводресурсов с 2022 по 2025 годы запланировано строительство гидротехнических сооружений на реке Кия в Шилке, реке Алеур в Чернышевске и реке Хилок в селе Малета. Также капитально отремонтируют инженерные сооружения на реке Нерча для защиты от паводковых вод поселка Приисковый Нерчинского района.

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