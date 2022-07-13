* запрещённая в России организация

Кабул, 13 июля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Министерство образования талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляет, что опубликованная в социальных сетях новость об открытии школ для девочек в Афганистане не соответствует действительности. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Newsmedia.tasnimnews.com Школы для девочек в Афганистане

Азиз Ахмад Райан, представитель министерства образования, заявил, что опубликованная новость о проведении совместного собрания по открытию школ для девочек старше шестого класса не соответствует действительности и является фейком.

12 июля вечером в социальных сетях было опубликовано объявление, приписываемое министерству образования правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), о проведении совместного заседания этого ведомства и министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока по поводу открытия школ для девочек по всей стране.

В опубликованном объявлении говорилось, что официальные лица этих министерств собираются провести в Кабуле 14 июля пресс-конференцию по поводу открытия школ для девочек. Следует отметить, что публикация этого объявления вызвала широкую реакцию пользователей социальных сетей, которые приветствовали это решение.