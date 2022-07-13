Владивосток, 13 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил навести на пляжах края порядок.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Пустынный пляж

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«Поручил главам муниципалитетов навести порядок на пляжах, вверенных им территорий. Получаем жалобы от граждан, что некоторые арендаторы берут необоснованно высокую плату с каждого человека, заезжающего на пляж. При этом практически не оказывают элементарных услуг. В основном это касается пляжей под палатки.

Сейчас главам предстоит большая работа с арендаторами. В договорах аренды необходимо четко прописать перечень услуг, сформировать цены, отвечающие уровню сервиса. Платить за «воздух» люди не должны. Через две недели заслушаем доклады», — сообщил Кожемяков в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, количество водоёмов, безопасных для купания горожан на территории Санкт-Петербурга, увеличилось с одного до двух. Специалисты Роспотребнадзора разрешили горожанам, помимо Ольгинского пруда, спокойно купаться в Верхнем Суздальском озере, также на севере города.