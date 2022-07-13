Пермь, 13 июля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В Пермском крае в Камское водохранилище выпустили 6,5 тыс. мальков краснокнижной стерляди, сообщили в минприроды региона.

Mtdi.mosreg.ru Малек стерляди

В 2022 году Росрыболовство рекомендовало целлюлозно-бумажному комбинату в рамках проведения работ по реконструкции выпускного коллектора сточных вод с очистных сооружений восполнить биологические ресурсы Камского водохранилища. Вид рыбы для зарыбления акватории был определён специализированной проектной организацией при расчётах в проектной документации по реконструкции водовыпуска.

Мальчик выращены по заявке предприятия на территории пермского специализированного крестьянско-фермерского хозяйства.

«Раньше осетровые виды рыб постоянно заходили нереститься в верховья Камы, но со строительством ГЭС в Волжско-Каспийском и Камском бассейнах нерестовый ход у рыбы нарушился. Сейчас в нашем крае стараются восполнить их популяцию. И стоит отметить, что стерляди стало гораздо больше в наших реках. Конечно, важно, чтобы она дорастала до пяти-, шестилетнего возраста и приносила потомство», — сказал председатель Добрянского районного общества охотников и рыболовов Егор Полин. Он подчеркнул, что выпуск краснокнижной стерляди в Камское водохранилище является важным событием.