Канберра, 13 июля, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Коронавирус вновь быстро распространяется по всей территории Австралии в то время, как число новых случаев заражения коронавирусом, госпитализаций и смертей растет. Однако политики до сих пор отвергли просьбы чиновников из системы здравоохранения и эпидемиологов ужесточить некоторые ограничения. Об этом 13 июля сообщил телеканал Nine News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

«Я думаю, что мы все должны быть в масках … Риск заразиться прямо сейчас увеличивается», — завила в эфире NineNews эпидемиолог из Университета Дикина Кэтрин Беннетт.

В то же время в некоторых местах Австралии масочный режим все же сохраняется. Так, в Новом Южном Уэльсе маски обязательны для людей старше 12 лет в общественном транспорте и в зонах ожидания общественного транспорта. Маски также требуются в больницах, круизных терминалах и учреждениях по уходу за больными.

Все лица старше восьми лет в соседней Виктории должны носить маски в общественном транспорте, в том числе в такси, в больницах и других медицинских учреждениях, тюрьмах или самолетах.