Москва, 13 июля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Качество российского семенного фонда не устраивает отечественных сельхозпроизводителей, которые продолжают закупать импортные семена. Как передает корреспондентИА REGNUM13 июля, об этом заявила вице-спикер ГосдумыИрина Яровая («Единая Россия») на заседании президиума Совета законодателей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ирина Яровая

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«В рамках подготовки к нашему заседанию мы провели взаимодействие с сельхозпроизводителями для того, чтобы понять, каким образом сегодня они осуществляют в современных условиях закупку семян и выяснили, что очень многие из них по-прежнему закупают импортные семена. Причин несколько. Одна из причин, к сожалению, по-прежнему заключается в том, что должного качества российского семенного фонда так и не по явилось ни в объеме, ни в качестве», — сказала депутат.

По ее словам, за биотехнологиями настоящее и будущее всего мира.

«Это то, за что идет соревнование и сегодня вопросы генной инженерии, биотехнологий — это вопросы, которые обеспечивают, в том числе, и успех в развитии сельского хозяйства, и которые конвертируются в качество жизни, благополучия граждан и успех экономики», — добавила Яровая.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Надежда Школкина («Единая Россия») направила письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, где просит предпринять меры, позволяющие минимизировать бюрократические процедуры и финансовые затраты селекционных центров и семеноводческих хозяйств.

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