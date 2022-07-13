Улан-Удэ, 13 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. В Улан-Удэ сегодня, 13 июля прибыли 50 школьников из Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Они отдохнут в лагере «Юность» на Байкале, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства образования Бурятии.

Министерство образования и науки Бурятии Дети из ДНР прибыли в Бурятию

По словам врио руководителя ведомства Валерия Позднякова, подростки будут отдыхать в отрядах вместе с местными детьми, которые проходят вторую смену.

«Мы надеемся, что дети хорошо проведут время и восстановят свои силы, потому что ситуация в местах их проживания сложная», — отметил он.

В течение трёх недель до 2 августа старобешевские школьники пройдут комплексную программу, в которую включили конкурсы, мастер-классы, квесты, концерты и так далее. Кроме того, дети познакомятся с традициями и обычаями народов Бурятии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Алексей Цыденов подписал с руководством Старобешевского района ДНР соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Бурятия будет помогать восстанавливать школы, детсады и объекты инфраструктуры.

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