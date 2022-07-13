Сува, 13 июля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. После своего прибытия на Фиджи для принятия участие в работе Форму тихоокеанских государств премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз согласился ответить на некоторые вопросы журналистов. В частности, австралийского лидера спросили, чем его внешняя политика в регионе будет отличаться от той, что проводил бывший премьер-министр страны Скотт Моррисон, передает телеканал NineNews.

Ted86 Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

«У нас, как у людей, два уха и один рот есть не просто так … Поэтому мы должны слушать в два раза чаще, чем мы говорим … Если вы сделаете это, будете учиться друг у друга», — в нестандартной манере ответил Альбаниз.

По словам премьер-министра страны, на этом форуме Канберра главным образом сосредоточится на роли слушателя и прорывных инициатив выдвигать не будет.

«Мы хотим выслушать о приоритетах Тихоокеанского региона от самих стран это региона», — пообещал Альбаниз.