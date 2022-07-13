Москва, 13 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Центр подготовки руководителей и команд цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС пригласил победителя четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — Максима Хайтовича выступить с лекцией для слушателей образовательной программы «Руководитель цифровой трансформации». Как пояснили в пресс-службе конкурса, программа рассчитана на заместителей министров, руководителей федеральных служб и агентств и их заместителей. В 2022 году ее содержание актуализировано с учетом новой повестки. Обучение по программе проходят представители аппарата правительства РФ, Минпросвещения, Минцифры, Минэнерго, Счетной палаты, Минпромторга, Минспорта, Минюста, ФАС.

«Лидеры России» Победителя четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» Максим Хайтович делится опытом со слушателями образовательной программы «Руководитель цифровой трансформации»

Последние шесть лет Максим Хайтович руководил аналитическим отделом международной консалтинговой компании в Дубае (ОАЭ). Работал с государственными заказчиками и госкорпорациями ближневосточного региона: занимался внедрением искусственного интеллекта, цифровой трансформацией и цифровизацией госуправления. После победы в треке «Информационные технологии» и суперфинале конкурса «Лидеры России» получил приглашение присоединиться к команде ФКУ «Государственные технологии» и теперь возвращается на родину. В РАНХиГС Максим Хайтович рассказал федеральным государственным служащим о своем опыте по разработке программ цифровой трансформации, о том, какие подходы и методики для этого используются, остановился на проблемах и рисках, которые могут возникнуть в этой области, и способах их преодоления.

«Мы также разобрали в деталях стратегию развития национального рынка ИТ, которую я разработал для руководства одной из стран Ближнего Востока, — отметил Максим Хайтович. — От встречи в РАНХиГС у меня остались чрезвычайно положительные впечатления. Коллеги показали высокий профессионализм, они были очень заинтересованы в практических примерах реализации программ цифровой трансформации, в подходах других стран и возможности применять их в России».

Хайтович продолжит свою карьеру в России: он будет отвечать за стратегическое развитие единой цифровой платформы «ГосТех». «Сейчас я с оптимизмом и нетерпением смотрю в будущее, потому что работа, которой занимается «Гостех» при поддержке Минцифры РФ, действительно может полностью перевернуть подход к государственному управлению и значительно повысить его эффективность», — уверен Максим Хайтович. Он также отметил, что сейчас каждая страна стремится к локализации информационных технологий, то есть максимальному производству ИТ-продукта внутри страны. «Мне хочется разрабатывать стратегии, которые позволят российским ИТ стать более независимыми, более локальными, лучше удовлетворять спрос рынка и быть менее зависимым от международных игроков. Это самая интересная вещь!», — подчеркнул Максим Хайтович.

При этом он считает, что главную роль в исполнении его мечты сыграл конкурс «Лидеры России», в котором он участвовал впервые. «Чем дольше я находился за границей, тем больше скучал по дому, где живет моя семья, родители, братья. Я очень хотел вернуться и работать в своей стране. Чтобы лучше понять, где смогу быть максимально полезен, решил поучаствовать в конкурсе «Лидеры России». Это стало судьбоносным решением, — отметил Максим Хайтович. — За время участия в треке «Информационные технологии» мне удалось объективно оценить свои компетенции, узнать, чем живет российский рынок, и создать сообщество высококлассных ИТ-профессионалов, чьи имена в будущем будут греметь на весь мир. «Лидеры России» — это такой своеобразный обмен идеями, который делает всю экономику страны более здоровой». Суперфинал четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» прошел в мае 2022 года в Гостином дворе в Москве. Победителями стали 106 человек из 32 регионов России и трех иностранных государств: ОАЭ, Казахстана и Эстонии. Всего на участие в четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» было подано свыше 180 тысяч заявок из всех регионов России и 150 стран мира. За все сезоны в оргкомитет поступило более 840 тысяч заявок.