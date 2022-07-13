Москва, , 11:33 — REGNUM Спортивный директор московского футбольного клуба «Спартак» Лука Каттани покинул свой пост и попрощался с командой. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба клуба.

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«Спартак» высоко ценит профессионализм итальянского менеджера, который омолодил и обновил нашу команду, грамотно и оперативно управлял спортивным блоком клуба в условиях новых вызовов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что клуб рассчитывал на долгосрочное сотрудничество, но «обстоятельства сложились иначе». Каттани отметил, что в случае необходимости готов консультировать «Спартак» удалённо.

Каттани, который с конца 2021 года занимал должность спортивного директора «Спартака».

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), а также выиграл Кубок России. 9 июля в матче за Суперкубок «Спартак» разгромно проиграл «Зениту» со счётом 0:4.