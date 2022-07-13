Волгоград, 13 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Приверженца националистической идеологии выявили сотрудники УФСБ Волгоградской области.

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В квартире 33-летнего мужчины оперативники изъяли три килограмма тротила, корпус от старой гранаты времён Великой Отечественной войны, ствол винтовки Mauser 98k и два флага со свастикой. В момент задержания подозреваемый сбросил с балкона рюкзак, в котором находились пистолет Макарова, 60 патронов, две гранаты Ф-1, польская граната О-23, два самодельных взрывных устройства, а также 94 средства инициирования.

Мужчина сознался в противоправной деятельности, возбуждено уголовное дело, В устанавливаются преступные связи задержанного, сообщают «Новости Волгограда».