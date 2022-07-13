Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры по «зерновому вопросу»
Стамбул, Турция, 13 июля, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры по «зерновому вопросу», сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Стамбул
«Российская делегация прибыла на переговоры», — сообщил источник.
Он отказался раскрывать место встречи.
Встреча военных делегаций России, Турции, Украины и делегации ООН для обсуждения зернового вопроса пройдет на фоне риска продовольственного кризиса из-за дефицита зерна.