Канберра, , 11:41 — REGNUM 13 июля на полях Форума тихоокеанских островов новый премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз впервые лично встретился со своим коллегой с Соломоновых островов Манассией Согаваре. Кадры их встречи показал телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

Отметим, что встреча Альбаниза и Согаваре происходит в непростые времена, которые переживают двусторонние отношения. После того, как Соломоновы острова заключили пакт по вопросам безопасности с Китаем, китайские вооруженные силы теперь могут быть дислоцированы в 2000 км от побережья Австралии.

Сделку между Хониарой и Пекином называли одним из самых горьких внешнеполитических поражений бывшего австралийского премьер-министра Скотта Моррисона, который в мае текущего года проиграл на выборах тогдашнему лидеру оппозиции Энтони Альбанизу.

Чем закончится знакомство Альбаниза с Согаваре неизвестно, но на кадрах видно, как премьер-министр Соломоновых островов в традиционно яркой рубашке обнимается с Альбанизом, который предпочел выбрать рубашку однотонную рубашку серого цвета.

Читайте ранее в этом сюжете: Австралия опасается присутствия ВС Китая у своих границ — Альбаниз

Читайте развитие сюжета: Премьер Австралии рассказал о новой политике в Тихоокеанском регионе