Посёлок городского типа Славяносербск, ЛНР, 13 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В Славяносербском районе Луганской Народной Республики 12 июля вспомнили подвиг легендарного политрука Алексея Гордеевича Ерёменко, который в июле 1942 года заменил раненого командира роты, поднял бойцов в атаку и погиб под шквалом вражеского огня. Как сообщает телеграм-канал правительства региона, ежегодно по традиции жители Славяносербщины приходят к подножию «Комбата», чтобы почтить память Солдата Советской армии.

Правительство Алтайского края 22-07-13 11.31.28

В этом 2022 году в митинге у памятника приняли участие не только местные жители, но и представители Алтайского края.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Славяносербского района ЛНР и правительство Алтайского края 22 июня подписали соглашение о сотрудничестве. Более 400 жителей получили гуманитарную помощь в виде наборов продуктов питания. В состав набора вошли: сахар, крупы, макаронные изделия, растительное масло, мука.

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