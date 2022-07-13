Лос-Анджелес, США, 13 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Комик Пит Дэвидсон в недавнем интервью рассказал, что мечтает завести ребёнка. Об этом 13 июля пишет Page Six.

Цитата из фильма «Король Стейтен-Айленда» Пит Дэвидсон

«Я определенно семейный парень. Моя самая заветная вещь, которой я ещё не достиг, — это то, что я хочу иметь ребенка», — признался комик. Он также добавил, что это желание «похоже на его мечту». «Я просто так взволнован этой главой жизни, так что это как раз то, к чему я сейчас готовлюсь. Просто пытаюсь быть таким же хорошим чуваком, развиваться и становиться лучше, чтобы, когда это произойдет, было проще», — говорит Дэвидсон.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что телезвезда Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон планируют завести ребёнка. Для предпринимательницы он станет пятым — у неё уже есть четверо детей от прошлого брака с рэпером Канье Уэстом.