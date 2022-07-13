Берлин, , 11:30 — REGNUM Из-за усиления роли России на Ближнем Востоке западные страны перестали быть для государств этого региона надёжными союзниками. Об этом 13 июля сообщает немецкое издание Die Welt.

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«(Президенту России Владимиру) Путину удалось обеспечить Москве ключевую позицию в урегулировании крупных конфликтов», — указал автор публикации Дэниел Дилан Бемер.

Также он добавил, что считает, что Соединённые Штаты не ожидали, что они потерпят поражение среди своих ближневосточных союзников, когда они пытались организовать глобальный фронт против спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины.

«Тот факт, что важнейший союзник Вашингтона — Объединенные Арабские Эмираты воздержались от осуждения российской спецоперации на Украине, вызвал удивление», — пояснил обозреватель.

При этом Бемер высказал предположение, что причина произошедшего заключается в неприятии либерального характера стран Запада.

«Разочарование в демократических идеалах Запада ощутимо в арабском мире», — приводятся в публикации слова исследователя аналитического центра Carpo Сабастьяна Санса.

Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Bloomberg сообщило, что в июне 2022 года Россия увеличила свои поставки нефтепродуктов на Ближний Восток до рекордных 155 тысяч баррелей в сутки с 40 тысяч баррелей в феврале.