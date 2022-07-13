Женева, Швейцария, 13 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявляет, что мир не должен забывать об Афганистане, поскольку, по данным этой организации, более половины населения страны переживает крупнейший гуманитарный кризис и нуждается в срочной помощи. Об этом сообщает информационное агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Комитет написал в «Твиттере», что мужчины, женщины и дети в Афганистане выстраиваются в очередь в ожидании поисках помощи.

Ранее ООН сообщала, что почти 20 миллионов человек в Афганистане испытывают нехватку продовольствия, а 6,8 миллиона из них испытывают крайнюю степень голода.