Москва, 13 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. На повестке режимов стран Запада постоянно находится тема якобы возможной ядерной угрозы от России, при этом никаких заявлений об этом с российской стороны не было. Об этом 13 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«На эту тему практически ежедневно рассуждают представители тех самых либеральных режимов, которые развязали и объявили нам гибридную войну в виде глобального противостояния», — сказала Захарова.

Она отметила, что тема ядерного оружия каждый день находится на повестке западных режимов.

Захарова подчеркнула, что со стороны Москвы не было ни одного заявления на эту тему, несмотря на утверждения, что «Россия угрожает всему миру ядерным оружием». Это заявляют Британия, США, Япония и ряд стран ЕС.

«Но нет ни одного заявления, в котором официальный российский представитель, государственный чиновник, политический деятель, находящийся непосредственно в системе управления страной, который бы об этом говорил, угрожал или, в принципе, рассуждал об этом гипотетически или в привязке к практике», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля Захарова заявила, что США и их союзники опасно балансируют на грани конфликта ядерных держав, а попытки возложить ответственность за это на Россию абсолютно неприемлемы.