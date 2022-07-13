Санкт-Петербург, 13 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Памятник промышленной архитектуры на Обводном канале Санкт-Петербурга — комплекс зданий завода «Красный треугольник», находящийся в аварийном состоянии, планируют превратить в общественно-деловое пространство. Об этом сообщил 13 июля вице-губернатор Санкт‑Петербурга Кирилл Поляков.

ИА REGNUM «Красный треугольник» (до обрушения)

По словам чиновника, судьбу этого объекта он взял на свой личный контроль.

«На территории «Красного треугольника» находятся действующие эффективные промышленные предприятия. На них трудятся тысячи человек, выручка — более 11 млрд рублей. Промышленный потенциал объекта необходимо развивать дальше», — рассказал Поляков.

В планах у Смольного восстановить объект культурного наследия, вовлечь его в хозяйственный оборот и превратить в новое общественно-деловое пространство, сохранив существующий промышленный кластер.

«Есть разные пути преобразования этой территории, цель одна — дать горожанам возможность отдыхать и работать в пространстве обновленного «Красного треугольника», — резюмировал вице-губернатор.

Напомним, ансамбль, расположенный на территории между Старо-Петергофским проспектом, Обводным каналом, улицами Розенштейна и Ивана Черных, состоящий из более чем 150 заводских корпусов и вспомогательных построек, сформировался в период с 1860 по 1917 год. Производство принадлежало учреждённой в 1859 году компании «Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры» (ТРАРМ) гамбургского предпринимателя Фердинанда Краузкопфа. А в 1922 году, после революции и национализации, завод был переименован в «Красный треугольник». До конца 60-х годов прошлого века он был крупнейшим производителем товаров из резины.

В настоящий момент «Красный треугольник» является крупнейшей заброшенной промзоной Петербурга. Его площадь составляет 34 га земель и 545 тыс. кв. м. недвижимости, из них 9,9 га и 205 тыс. кв. м. принадлежат городу, а остальные в разном объёме — 70 частным собственникам. Принадлежащие государству корпуса находятся в аварийном и руинированном состоянии, из-за мародёров, несколько раз происходило обрушение перекрытий и крыш, часто случаются пожары и несчастные случаи.