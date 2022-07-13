Канберра, , 11:32 — REGNUM Сенатор Сьюзан Макдональд считает, что Австралия должна закрыть воздушную границу с индонезийским Бали, чтобы остановить проникновение ящура на территорию континента. Об этом она заявила в парламенте 13 июля, передает телеканал Nine News.

Побережье в Бали

«Мы уже видели стремительное закрытие границ из-за ковида, и я считаю, что следует обсудить аналогичные меры в отношении борьбы с ящуром. Если и не приостановку всех рейсов, то хотя бы карантин для возвращающихся пассажиров», — сказала она.

«Австралийские туристы на Бали ходят прямо по коровьему навозу и привозят домой испачканную обувь и колеса от чемоданов, и любой, кто прилетел на прошлой неделе, уже мог занести болезнь в Австралию … Обнаружение хоть одного случая, вероятно, приведет к немедленному общенациональному замораживанию передвижения всего крупного рогатого скота, овец, свиней и коз, и последствия могут длиться десятилетиями», — предупредила сенатор.