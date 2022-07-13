Курск, 13 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Павел Маланчук. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба областной администрации.

Телеграм-канал администрации Курской области В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб уроженец Курской области Павел Маланчук

«В ходе специальной военной операции погиб житель поселка Маршала Жукова Курского района — Павел Маланчук 1985 года рождения. Свою жизнь наш земляк посвятил беззаветному служению Родине», — говорится в сообщении.

У военного остались двое детей.