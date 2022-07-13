Ижевск, 13 июля, 2022, 11:24 — ИА Регнум. В Ижевске начали работы по подготовке площадки для установки стелы «Город трудовой доблести» в Сквере Победы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

пресс-служба администрации Ижевска Проект стелы в Ижевске

На время проведения работ территория сквера, примыкающая к улице Лихвинцева, будет огорожена. Возведение памятника по заказу Службы городского строительства занимается группа компаний «Рогос».

Планируется, что к осени 17-метровая стела будет установлена.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести» 20 городам России, в их число вошел Ижевск.

В марте текущего года депутаты Госсовета Удмуртии повторно поддержали ходатайство о присвоении звания «Город трудовой доблести» Воткинску.

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