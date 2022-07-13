Москва, , 11:23 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снижает штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно закону, штрафы для участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций снижаются с 75-100% от суммы, как сейчас, до 20-40%.

За нерепатриацию экспортёрами выручки в рублях (при рублёвых международных контрактах) штрафы снизятся с 3-10% до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках. Исключением являются контракты, связанные с экспортом леса и лесоматериалов.

Для должностных лиц предусматривается замена административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном соотношении к сумме нарушения.

Закон вступает в силу спустя десять дней после официального опубликования. При этом норма к о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, не сумевшим обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничений со стороны недружественных стран — со дня опубликования.