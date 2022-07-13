Москва, 13 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который снижает штрафы для участников внешнеэкономической деятельности. Документ опубликован на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Согласно закону, штрафы для участников внешнеэкономической деятельности за осуществление незаконных валютных операций снижаются с 75-100% от суммы, как сейчас, до 20-40%.

За нерепатриацию экспортёрами выручки в рублях (при рублёвых международных контрактах) штрафы снизятся с 3-10% до 3-5% от суммы средств, не зачисленных в установленный срок на счета в уполномоченных банках. Исключением являются контракты, связанные с экспортом леса и лесоматериалов.

Для должностных лиц предусматривается замена административного штрафа в фиксированном размере за нарушение валютного законодательства штрафом, исчисляемым в процентном соотношении к сумме нарушения.

Закон вступает в силу спустя десять дней после официального опубликования. При этом норма к о неприменении административной ответственности к резидентам РФ, не сумевшим обеспечить возврат валютной выручки из-за ограничений со стороны недружественных стран — со дня опубликования.