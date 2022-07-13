Сеул, 13 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. С января по июнь 2022 года в Южной Корее продали 203 721 экологически чистый автомобиль, что на 40,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Сообщается, что в первой половине года в стране было продано 31 672 электромобилей и 30 760 гибридных автомобилей марки Hyundai.

Известно, что продажи экологически чистых автомобилей компании KIA выросли на 95,3%, до 84 659 единиц, а гибридных — на 78,2%, до 61 467.

С другой стороны, продажи GM сократились до 81 автомобиля из-за перебоев с поставками полупроводников и аккумуляторов, а продажи Renault Korea — на 21%, до 516 единиц.

Самыми популярными автомобилями стали: Hyundai IONIQ 5, Hyundai Grandeur, KIA Sorento.