Чита, 13 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Забайкальском краевом художественном музее открылась выставка шедевров компьютерной графики «Цифровые сны» (6+), сообщает 13 июля министерство культуры региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Графика

«Экспозиция посвящена одной из самых востребованных и динамично развивающихся сфер современной культуры — цифровому искусству. Выставка «Цифровые сны» удивит вас невероятными возможностями компьютерной графики и позволит совершить путешествие сквозь множество виртуальных миров, рождённых фантазией самых талантливых художников», — рассказали в художественном музее.

В экспозиции творения 17 профессионалов со всех концов света — России, Польши, Испании, Германии, Бразилии, Италии, Великобритании, Китая, Литвы и других стран. Всего более 70 ярких работ и интервью с мастерами. Среди участников проекта — Гедиминас Пранкевичюс, Адам Мартинакис, Катрин Вельц-Штайн, Алексей Андреев, Игорь Морски и многие другие иллюстраторы. Автором проекта является «Арт-банк» из города Санкт-Петербурга.

Выставка мастеров цифрового искусства будет работать до 21 августа. Как сообщало ИА, книжно-иллюстративная выставка «Сергий Радонежский — ангел-хранитель земли русской» начала работу с 1 июля в забайкальской краевой библиотеке имени. А. С. Пушкина.

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