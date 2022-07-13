Канберра, , 11:30 — REGNUM 13 июля премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз приземлился на Фиджи для встречи с лидерами стран, которые примут участие на Форуме тихоокеанских островов, где, как ожидается, в повестке дня будут доминировать военный подъем Китая и изменение климата. Об этом сообщает телеканал Nine News.

Китайские военнослужащие Jonathan Kos-Read

В двухдневной встрече также принимают участие министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг и министр по вопросам тихоокеанского сотрудничества Пэт Конрой.

«Я с нетерпением жду возможности выслушать в течение следующих двух дней опасения лидеров тихоокеанских островов… У нас есть ряд реальных проблем в этом регионе», — сказал Альбаниз после выхода из самолета.

Он также отметил, что особое внимание будет уделено военному присутствию Китая в регионе и возле австралийских границ, в частности.

«Мы были бы обеспокоены любым постоянным присутствием там, на Соломоновых островах … Это безусловно так близко к Австралии, и мы не думаем, что это в интересах региона», — отметил премьер-министр.

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