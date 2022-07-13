Пермь, , 11:22 — REGNUM В Пермском крае медведицу, которая растерзала 47-летнего грибника под Горнозаводском, решили не отстреливать, сообщает rifey.ru со ссылкой на минприроды региона.

Медведи skeeze

Стоит отметить, мужчина пропал 30 июня. Его нашли 6 июля в лесу мёртвым. На теле грибника имелись раны, свидетельствующие о нападении на него медведя.

В минприроды считают, что грибник либо оказался между медведицей и медвежатами, либо проявил любопытство и поднял медвежат с лежки. В результате медведица встала на защиту детенышей. Предварительно, животное нанесло всего один удар лапой. Это говорит о том, что она не охотилась и цели убивать у нее не было. В противном случае медведь забрасывает свою жертву ветками, а потом доедает.

Медведицу решено оставить в живых, поскольку она — не агрессивный медведь-шатун.