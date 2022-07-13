Минск, , 11:21 — REGNUM Белоруссия и Черногория сумеют преодолеть неблагоприятную политическую конъюнктуру, заявил 13 июля белорусский лидер Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Archive.government.ru

«Убежден, что мы преодолеем неблагоприятную политическую конъюнктуру, а доброжелательные отношения, деловые и культурные контакты белорусов и черногорцев послужат надежной основой для расширения плодотворного межгосударственного сотрудничеств», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Он добавил, что Белоруссия заинтересована в продолжении диалога с Черногорией на основе взаимопонимания и уважения.