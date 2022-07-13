Северск, Томская область, , 11:21 — REGNUM В Томской области возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью 35-летнему жителю Северска. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, мужчину с многочисленными травмами головы доставили из магазина.

Молоток 947051

После изучения записей с камер видеонаблюдения в заведении правоохранители установили личность напавшего. Им оказался неоднократно судимый местный житель. После задержания подозреваемый рассказал, что ему позвонил друг с просьбой помочь разобраться в конфликте с потерпевшим, с которым они стояли в очереди.

«Мужчина взял два молотка и поехал к торговой точке. Там, выйдя вместе с потерпевшим в тамбур, он нанёс по его голове несколько ударов. Судебная медэкспертиза показала, что полученные травмы относятся к тяжкому вреду здоровья», — отметили в ведомстве.