Волгоград, 13 июля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Первый случай заболевания лихорадкой Западного Нила в 2022 году зарегистрирован на территории Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 13 июля в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Комар

Заражение выявили у жителя Городищенского района. Предположительно, вирус попал в организм мужчины через укус комара. В большинстве случаев инфекция протекает в лёгкой форме, однако усталость и слабость могут продолжаться неделями или месяцами, уточнили санврачи.

Самый эффективный способ предотвращения заражения — исключить укусы комаров.