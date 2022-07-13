Москва, 13 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Парламентариям необходимо проработать проблему постановки на учет строений, которые не хотят регистрировать их собственники. Как передает корреспондентИА REGNUM13 июля, об этом заявил вице-спикер СовфедаАндрей Яцкин на заседании президиума Совета законодателей.

(сс) rawpixel Сделки с недвижимостью

«Буквально вчера у нас состоялась поездка в республику Дагестан. Много неучтенных объектов и вот здесь нам с коллегами из Государственной думы, с региональными парламентами надо проработать вопрос, как же побуждать все-таки таких собственников ставить на учет построенное имущество, но не поставленное на учет», — сказал сенатор.

По его словам, если эту работу заморозить, то по оценкам экспертов, постановка на учет займет еще десятки лет.

«Соответственно, не будем понимать налоговый потенциал и для региона, и для муниципалитета», — добавил Яцкин.

Читайте также:Госдума затруднила получение выписки из ЕГРН для третьих лиц