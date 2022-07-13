Канберра, , 11:22 — REGNUM Поскольку коронавирус снова дает о себе знать на территории Австралии, медики неустанно обращаются к властям с просьбой ввести хотя бы минимальные требования по инфекционному контролю. Об этом 13 июля сообщил телеканал Nine News.

В маске Mosreg.ru

В частности, с такой просьбой в эфире телеканала к властям обратился глава Австралийской медицинской ассоциации штата Виктория доктор Родерик Макрей. Он отметил, что правительству его штата необходимо ввести обязательный мандат на ношение масок внутри помещений и увеличить выплаты работникам, отправленных на ковид-карантин, чтобы ослабить нагрузку на систему здравоохранения.

Он также отметил, что «очень разочарован» тем, что министр здравоохранения Виктории Мэри-Энн Томас проигнорировала рекомендации главного санитарного врача штата обязать носить маски в школах, детских учреждениях, местах розничной торговли и гостиничных учреждениях.

«Мы все же надеемся, что после этих трех лет жители Виктории знают, что им надо делать», — обратился к гражданам Макрей.