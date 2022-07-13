Лашкаргах, Афганистан, 13 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Местные официальные лица талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Гильменд сообщают об увеличении числа заболевших холерой. По информации информационного агентства «Шафакна», в общей сложности 590 человек заразились холерой в уезде Багран.

Mos.ru В больнице

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Хафиз Рашид, глава отдела информации и культуры талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Гильменде, заявил, что всего за один день холерой заразились 80 человек. По его словам, скончались 20 жителей уезда Багран.

Тем не менее, Хафиз Рашид сообщил, что в Багран были отправлены медицинские бригады, и в настоящее время инфицированные люди проходят лечение.

Напомним, холера — опасное заболевание, вызываемое употреблением грязной воды. Симптомами этого заболевания являются сильная диарея и рвота.