Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Количество рейсов из петербургского аэропорта «Пулково» в десять городов России будет увеличено. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота северной столицы».

Аэропорт «Пулково» Иван Шилов © ИА REGNUM

Авиакомпания «Россия» увеличивает число маршрутов из «Пулково» по десяти направлениям. Так, например, в Иркутск, Орск и Нижневартовск будут отправляться по семь рейсов в неделю, в Казань и Челябинск — 21, в Нижний Новгород и Уфу — 28 рейсов в неделю. По 11 рейсов в неделю будут отправляться в Новосибирск и Сургут.

Отметим, что наибольше число рейсов авиакомпания «Россия» будет осуществлять по маршруту Санкт-Петербург — Сочи, самолёты будут вылетать на курорт 49 раз в неделю.

Напомним, что ранее из аэропорта «Пулково» запустили прямое авиасообщение с Тегераном. Первый рейс прибыл в Северную столицу 1 июля.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербург прибыл самолёт из Ирана: теперь летать в Тегеран можно напрямую