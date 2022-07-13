Канберра, 13 июля, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Крупная кибератака в Университете Дикина (штат Виктория, Австралия) привела к краже контактных данных почти 47 000 нынешних и бывших студентов. Речь также идет о незаконном доступе к академической успеваемости некоторых студентов. Об этом 13 июля сообщил телеканал Nine News.

Andersson18824 Хакер

Университет Дикина подвергся кибератаке 10 июля, когда кто-то взломал имя пользователя и пароль сотрудника, чтобы получить доступ к информации, которая хранится у стороннего поставщика. Затем хакер или группа хакеров использовала эту информацию для отправки мошеннического текста от имени Университета Дикина 9997 студентам.

Любой, кто нажимал на ссылку, попадал в форму, в которой запрашивалась информация о получателе, включая данные кредитной карты.

В результате взлома также были скачаны данные 46 980 нынешних и бывших студентов высшего учебного заведения.